Российские шахматистки взяли серебро на командном чемпионате мира

Александра Костенюк

Женская сборная России по шахматам заняла второе место на командном чемпионате мира, который завершился в Астане. Российскую команду на турнире представляли Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Александра Горячкина и Ольга Гиря. В заключительном туре россиянки сыграли вничью с командой Грузии (2:2). Сборная России заняла второе место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Первыми стали китаянки (18), обеспечившие себе победу в среду, третье место заняли грузинки (12).

Ранее сообщалось, что 14-й чемпион мира по шахматам 43-летний россиянин Владимир Крамник объявил о завершении профессиональной карьеры. Анатолий Карпов в эфире НСН не исключил возвращения своего коллеги в профессиональный спорт. «С годами все сложнее преодолевать кризисы», - прокомментировал Карпов. В свою очередь экс-чемпион мира Александр Халифман усомнился в том, что Крамник может по истечении некоторого времени вернуться в спорт и поблагодарил Крамника за красивую карьеру, писал RT.