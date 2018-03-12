Российские сенаторы объехали колонии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам объехать колонии в своих регионах. Она заявила о необходимости изучить на местах, какие условия, проблемы существуют в местах лишения свободы. Об этом НСН сообщил председатель Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов на встрече с председателем Комитета Государственного собрания Венгрии по вопросам юстиции Имре Вейкеем.

Кутепов отметил, что представители регионов проинспектировали колонии, которые находятся в ведении их региона. Выяснилось, что система службы исполнения наказаний нуждается в помощи на законодательном уровне и на уровне бытового обеспечения. При этом статистика говорит о том, что количество людей, находящихся в местах заключения, уменьшается год от года.

Стороны пришли к общему мнению, что принципиально важно, чтобы отбывающие наказание в местах лишения свободы могли замет успешно социализироваться и адаптироваться.