Российские семьи с детьми смогут взять ипотеку под 6%

Банк «Возрождение» вошел в число банков, одобренных Министерством финансов РФ для участия в программе субсидирования ипотечных ставок до 6% для семей с детьми. Новая программа с государственной поддержкой рассчитана на 5 лет.

Условиями программы установлено субсидирование ставки по ипотеке до уровня 6% в течение льготного периода для заемщиков при рождении у них в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребенка.

«Благодаря участию в новой программе, одна из самых важных категорий наших клиентов – семьи с детьми - смогут получить не только максимально комфортные условия кредитования, но и льготную ставку», - прокомментировал НСН руководитель розничного блока банка «Возрождение» Антон Рябов.

Отмечается, что льготный период для заемщика составляет 3 года при рождении второго ребенка или 5 лет при рождении третьего ребенка. В случае рождения третьего ребенка до 31 декабря 2022 года заемщик, которому установлена льготная процентная ставка на 3 года и при условии отсутствия просроченной задолженности, имеет право обратиться за продлением льготного периода еще на 5 лет.