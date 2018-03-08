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Российские паралимпийцы прибыли в Пхёнчхан

8 Марта 2018 в 17:34
Российские паралимпийцы прибыли в Пхёнчхан

В Пхенчхан прибыли 30 российских паралимпийцев, заявленных к участию в Паралимпиаде-2018. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Паралимпийского комитета РФ.

«Последней в столицу Паралимпиады прилетела [лыжница] Михалина Лысова, которая была допущена к стартам вместе с лидером Алексеем Ивановым 6 марта», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, чтов Паралимпиаде -2018 выступят 30 российских атлетов и 6 спортсменов-ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения. Российские паралимпийцы также как и национальная сборная страны выступят в Пхенчхане под флагом Международного олимпийского комитета. Общая численность российской делегации составит 75 человек.

Церемония открытия Паралимпиады в Пхенчхане состоится 9 марта в 14:00 по московскому времени, пишет ТАСС.

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