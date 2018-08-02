Российские миллиардеры за полгода стали богаче на 14 млрд долларов

Самым богатым россиянином в мировом рейтинге ( в общем списке он 44-й) стал глава «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние оценивается почти в 20,5 млрд долларов.
Как пишет Ura.ru, председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин идет на 45-й позиции. Сумма его капитала - 20,3 млрд долларов.
19 млрд долларов составляет капитал председателя правления НОВАТЭКа Леонида Михельсона.
При этом российский долларовый миллиардер Олег Дерипаска не смог войти в Топ-24 богатейших людей страны из-за введенных американских санкций США, уточняет argumenti.ru.