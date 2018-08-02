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Российские миллиардеры за полгода стали богаче на 14 млрд долларов

2 Августа 2018 в 09:51
Российские миллиардеры за полгода стали богаче на 14 млрд долларов
Российские миллиардеры стали богаче на 14 млрд долларов. По данным Bloomberg Billionaires Index в течение первого полугодия нынешнего 2018-го состояние 24 российских миллиардеров выросло на 14 млрд долларов.

Самым богатым россиянином в мировом рейтинге ( в общем списке он 44-й) стал глава «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние оценивается почти в 20,5 млрд долларов.

Как пишет Ura.ru, председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин идет на 45-й позиции. Сумма его капитала - 20,3 млрд долларов.

19 млрд долларов составляет капитал председателя правления НОВАТЭКа Леонида Михельсона.

При этом российский долларовый миллиардер Олег Дерипаска не смог войти в Топ-24 богатейших людей страны из-за введенных американских санкций США, уточняет argumenti.ru.

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