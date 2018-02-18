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Российские лыжники завоевали серебро в эстафете в Пхенчхане

18 Февраля 2018 в 11:18
Российские лыжники завоевали серебро в эстафете в Пхенчхане

Четверка российских лыжников в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова завоевала серебряную медали в эстафете на ОИ-2018 в Пхенчхане.

Золото досталось Норвежским спортсменам. Дистанцию 4Х10 км норвежцы преодолели за 1 час 33 минуты 4,9 секунды. Россияне пришли к финишу с отставанием от лидера на 9,4 секунды.

Бронзу завоевала команда из Франции.

Накануне бронзовую награду в лыжной эстафете выиграли россиянки. В настоящее время в копилке российской команды 10 медалей (3 серебряных и семь бронзовых), пишет ТАСС.

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