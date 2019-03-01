Российские лыжники взяли «серебро» на ЧМ в Австрии

Мужская сборная России завоевала серебряные медали на чемпионате мира по лыжам в австрийском курорте Зеефельд. Они пришли вторыми в эстафете 4×10 километров. От победителей — лыжников из Норвегии — Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов отстали на 38 секунд, отмечает «Свободная пресса» .

Третьими на финише были французские гонщики. Днём ранее российские лыжницы взяли в Австрии «бронзу» в эстафете 4×5 километров.

Для команды России мужское «серебро» стало уже седьмой наградой на этом мировом первенстве, однако у нас нет пока ни одного «золота». Соревнования в Зеефельде заканчиваются 3 марта.