Российские лыжницы выиграли бронзу в олимпийской эстафете в Пхенчхане

В копилке российской олимпийской сборной в Пхенчхане – девятая медаль. Лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская в субботу завоевали бронзу в эстафете 4Х5 км.

Победа одержала сборная Норвегии с результатом 51 минута 24,3 секунды. Серебро выиграли шведки (+2,0 секунды). Наша команда отстала от лидеров на 43,3 секунды.

Ранее бронзу в спринте выиграли Анастасия Белорукова и Алексей Большунов, а Денис Спицов стал третьим в индивидуальной гонке на 15 км, пишет РИА Новости.

Всего у российской команды 2 серебряных и 7 бронзовых наград ОИ-2018.