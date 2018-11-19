Российские локализаторы помогут Чечне судиться с Paradox

В Чечне надеются на помощь российских локализаторов оскорбившей чеченцев настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade в получении компенсации от разработчиков игры, компании Paradox Interactive. Об этом заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров на пресс-конференции НСН.

«Очень надеюсь, что на самом деле вы нам поможете поставить точку в этой истории так, чтобы было лестно и приятно, в том числе Paradox. Обоюдно удовлетворяющее решение, что, во-первых, вы нам поможете найти тех людей, которые прописывали эту книгу, и, во-вторых, чтобы мы уже законным образом разбирались, откуда им такие мысли пришли. Это действительно был такой политический заказ, это ясно любому», — сказал Джамбулат Умаров, обращаясь к генеральному директору студии-локализатора настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade. 20-th Anniversary Edition«Studio 101» Александру Ермакову.

Ранее министр печати Чечни заявил, что расформирование студии White Wolf и отказ от главы в правилах игры про Республику недостаточны для чеченского рода, которому было нанесено «величайшее оскорбление».

«Я сюда отправлен моим народом. Я требую удовлетворения. Я требую, чтобы мне хотя бы сказали, кто посмел так оскорбить мой народ. И чтобы они за это ответили. Мы будем очень благодарны, если коллеги с нами скооперируются, нам помогут. Мне кажется, это их гражданский долг, мы все-таки граждане России, у нас одна Родина. Я бы их не дал в обиду», — отметил Джамбулат Умаров.

Напомним, что резонанс вызвал выпуск пятой версии настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade, в которой описаны «чеченцы-вампиры» под руководством «султана Рамзана».