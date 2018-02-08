Российские кёрлингисты одержали первую победу на Олимпиаде-2018

Команда олимпийских атлетов России по кёрлингу выиграла у сборной Норвегии во втором матче в дисциплине дабл-микст на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает ТАСС. За российскую команду выступают Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. В первой игре они уступили американцам со счетом 3:9.

Следующую встречу Брызгалова и Крушельницкий проведут против сборной Финляндии завтра, 9 февраля в 02:35 мск.

В турнире по керлингу среди смешанных пар на Олимпиаде выступают восемь команд. Сейчас проходит предварительный однокруговой раунд. В полуфинал выйдут четыре лучшие команды.

В 2016 году Брызгалова и Крушельницкий выиграли чемпионат мира в дабл-миксте.