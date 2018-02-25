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Российские хоккеисты завоевали олимпийское золото

25 Февраля 2018 в 09:57
Российские хоккеисты завоевали олимпийское золото
Российские хоккеисты обыграли сборную Германии в финальном матче Олимпийских игр в Пхенчхане со счетом 4:3.

Таким образом олимпийские атлеты из России получают золотую медаль Олимпиады. 
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