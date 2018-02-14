Российские хоккеисты уступили словакам в первом матче на ОИ-2018

Сборная России по хоккею уступила сборной Словакии в матче первого тура группового этапа на Олимпийских играх в Южной Корее. Встреча состоялась в среду, она завершилась со счетом 2:3. На третьей минуте счет открыл Владислав Гавриков, двумя минутами позднее преимущество россиян увеличил Кирилл Капризов. К концу первого периода словаки сравняли счет, заброшенными шайбами отметились Петер Олвецки (17-я) и Мартин Бакош (18-я). Победу словакам в третьем периоде принес бросок Петера Черешняка (49-я).

В параллельном матче хоккеисты Словении победили американцев в овертайме со счетом 3:2.

Российская команда попала в группу B вместе со словаками, словенцами и американцами. 16 февраля россияне сразятся со сборной Словении.