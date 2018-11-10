Российские хоккеисты победили шведов в Кубке Карьяла – 4:1

Российская хоккейная сборная одержала вторую победу на Кубке Карьяла. В субботу подопечные Ильи Воробьева победили команду Швеции со счетом 4:1.

Уже сегодня российские хоккеисты могут стать победителями первого этапа Евротура, при условии, что сборная Чехии не сумеет выиграть у команды Финляндии в основное время.

Последний раз российская хоккейная дружина выигрывала Кубок Карьяла два года назад. В прошлом сезоне россияне заняли второе место. Завтра, 11 ноября, подопечные Воробьева сыграют с чехами. Начало встречи в 14:30 мск.