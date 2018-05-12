Российские хоккеисты обыграли Швейцарию со счётом 4:3

Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию в матче Чемпиогатв мира по хоккею со счётом 4:3.Из россиян отличились Кирилл Капризов, Евгений Дадонов, Никита Нестеров и Михаил Григоренко.Среди швейцарцев шайбы забили Рамон Унтерзандер, Свен Андригетто и Гаэтан Хас.