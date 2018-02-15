Российские хоккеистки установили антирекорд Олимпиад

Третье подряд поражение в женском хоккейном турнире потерпела российская команда. В отличие от матчей со сборными Канады и США, где наши девушки получили пять безответных шайб, в матче с Финляндией россиянки забили одну. Итоговый счет -1:5.

Отечественные хоккеистки проиграли все три матча в группе А с общим счётом 1:15 и заняли последнее место. Это антирекорд Олимпиад по количеству заброшенных шайб в группе. Но по регламенту турнира команда продолжат борьбу и в четвертьфинале встретятся со Швейцарией.

Мужская сборная России 16 февраля сыграет матч против команды Словении, начало в 10.40 по Москве. Известно, что место в воротах займет, как и в игре со словаками Василий Кошечкин.