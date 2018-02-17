Российские хоккеистки победили Швейцарию и пробились в полуфинал ОИ-2018

Женская сборная РФ по хоккею пробилась в полуфинал олимпийского хоккейного турнира. В матче ¼ финала в субботу россиянки переиграли команду Швейцарии со счетом 6:2.

Голы в составе российской команды забили Виктория Кулишова, Лиана Ганеева, Елена Дергачева, Ольга Сосина. Анна Шохина отличилась дублем (8 и 54 минуты).

У соперниц шайбы забросили Алина Мюллер и Лара Шталдер.

В полуфинале россиянкам предстоит сыграть с канадками. Отметим, что на групповом этапе наши девушки всухую проиграли сборной Канады (0:5). Также россиянки уступили США (0:5) и Финляндии (1:5).

Лучшим результатов женской сборной РФ было пятое место на ОИ в 2002 году, пишет «Р-Спорт».