Российские хоккеистки обыграли канадок в молодежном Чемпионате мира

ТАСС

Женская российская сборная по хоккею, в составе которой участницы до 18 лет, выиграли матч с канадками. Игра прошла в рамках молодежного Чемпионата мира в подмосковном Дмитрове.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу россиянок. В команде победителей голами отличились Мария Александрова (7-я минута), Дарья Белоглазова (33) и Оксана Братишева (51). У соперниц шайбы забили Сара Филлер (45), Маргарет Макичерн (53).



Эта победа над сборной Канады стала первой за всю историю участия в ЧМ российских девушек. Следующий матч спортсменки проведут 7 января. Соперницами россиянок станут шведки, пишет ТАСС.