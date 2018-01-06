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Российские хоккеистки обыграли канадок в молодежном Чемпионате мира

6 Января 2018 в 18:39
Российские хоккеистки обыграли канадок в молодежном Чемпионате мира
ТАСС

Женская российская сборная по хоккею, в составе которой участницы до 18 лет, выиграли матч с канадками. Игра прошла в рамках молодежного Чемпионата мира в подмосковном Дмитрове.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу россиянок. В команде победителей голами отличились Мария Александрова (7-я минута), Дарья Белоглазова (33) и Оксана Братишева (51). У соперниц шайбы забили Сара Филлер (45), Маргарет Макичерн (53).

Эта победа над сборной Канады стала первой за всю историю участия в ЧМ российских девушек. Следующий матч спортсменки проведут 7 января. Соперницами россиянок станут шведки, пишет ТАСС.

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