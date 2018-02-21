Среда
21 февраля
USD 56.52
EUR 69.89
Горячие новости

Российские керлингистки проиграли хозяйкам Олимпиады

21 Февраля 2018 в 08:02
Российские керлингистки проиграли хозяйкам Олимпиады

Женская олимпийская команда России по керлингу потерпела поражение от команды Южной Кореи в матче очередного кругового раунда зимних Игр в Пхенчхане. Результат – 11:2. Ранее российская сборная уступила Великобритании, Швеции, США, Японии и победила команды Китая и Дании. Сегодня Россия, лишившаяся шансов на выход в плей-офф, сыграет с Канадой. Это будет заключительный матч кругового раунда. Всего на Олимпиаде в среду разыграют семь комплектов наград и одну бронзу в матче женского хоккейного турнира. В игре за третье место встретятся команды России и Финляндии.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.