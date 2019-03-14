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Российские и вьетнамские компании могут перейти на расчеты в нацвалютах

14 Марта 2019 в 21:41
Российские и вьетнамские компании могут перейти на расчеты в нацвалютах

Президент ТПП РФ Сергей Катырин во время визита во Вьетнам заявил, что для двусторонних сделок крупные российские и вьетнамские компании должны использовать национальные валюты.

Тема перехода на национальные валюты особенно актуальна, учитывая стабильный рост российско-вьетнамского товарооборота, передает РИА ФАН.

«В 2018 году он вырос на 16% и составил 6,1 миллиарда долларов», — напомнил Сергей Катырин.

Вьетнам – третий по величине импортер российского зерна после Египта и Турции.

«Сфер торгово-экономического взаимодействия много: химическая и текстильная промышленности, металлургия, продукты, машины и оборудование», — рассказал Катырин.

После вступления в силу «Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом» ожидалось увеличение двустороннего товарооборота до 10 млрд. долларов США к 2020 году.

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