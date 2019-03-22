Российские экстремалы преодолели 11 тыс. км вдоль Ледовитого океана

Участники экспедиция «Северная тропа», которые отправились 11 января в путь из Мурманска, достигли финального этапа. Они собираются преодолеть на снегоходах 17 тысяч километров по восьми арктическим регионам Российской Федерации с запада на восток.

Как сообщает РИА ФАН , они уже прошли свыше 11 тысяч километров вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Жители Магнитогорска Александр Табаков, Геннадий Чернуха и Евгений Бердников прибыли в самый северный город России — Певек.

В пятницу, 22 марта они продолжили путь через горы по континентальной части Чукотского полуострова. Ближайшая цель — мисс Шмидта на Чукотке. Как отмечают путешественники, чувствуют они себя хорошо, однако техника ломается всё чаще и уже может исчерпать свой ресурс.

Несмотря на это они рассчитывают пройти всю Камчатку до её южной оконечности — мыса Лопатка. Помешать этому может дружная весна в середине апреля, которая вскроет реки ото льда. В этом случае экспедиция вынужденно завершится в Петропавловске-Камчатском.

Путешественники проходят «Северной тропой» уже в шестой раз. Основная суть «Северной тропы» — символически связать маршрутом регионы Северного морского пути.