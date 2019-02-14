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Российские дороги укатали в «суперасфальт»

14 Февраля 2019 в 07:47
Российские дороги укатали в «суперасфальт»
ФОТО: РИА Новости
Российские дороги пообещали покрыть «суперасфальтом». Как отмечают «Известия», ссылаясь на информацию Росавтодора, такое покрытие будет долговечнее обычного более чем в два раза, и прослужит до 12 лет вместо привычных 5. При этом капитальный ремонт потребуется лишь раз в 24 года.

Еще одна особенность «суперасфальта» в том, что материалы можно будет использовать повторно. А это означает снижение затрат на строительство. Тем не менее, высокая стоимость нового метода не позволить покрыть российские дороги «суперасфальтом» повсеместно. Однако, в ближайшие два года новое покрытие появится на тысяче километров трасс, в частности, на крымской «Тавриде».

Как уточняет Ura.ru, новая технология производства дорожного полотна позволяет учитывать климатические особенности и интенсивность движения на дорогах каждого региона.

В Росавтодоре также добавили, что технологию в России испытывают уже три года и с ее помощью построили порядка 550 километров федеральных автодорог.

Ранее НСН писала, что в Минтрансе предлагают утроить штраф за остановку на автомагистрали. Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин выступил категорически против идеи ведомства.

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