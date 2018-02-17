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Российские дипломаты примут меры после нападения радикалов на здание РЦНК в Киеве

17 Февраля 2018 в 18:16
Российские дипломаты примут меры после нападения радикалов на здание РЦНК в Киеве

Москва направит Киеву ноту и примет другие меры после нападения радикалов на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве. Об этом заявили журналистам в Россотрудничестве.

Как сказала РИА Новости глава ведомства Элеонора Митрофанова, меры принимаются всегда в подобных ситуациях.

«Конечно, все необходимые меры, все ноты, все, что положено, конечно, все будет сделано», - сказала она.

В субботу около 30 националистов ворвались в Киеве в здание РЦНК и устроили погром. Они разрисовали стены черной краской – написали оскорбительные надписи и лозунги, а также сорвали российский флаг.

Митрофанова не исключила, что в воскресенье радикалы предпримут новую атаку на центр.

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