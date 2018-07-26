Российские дипломаты предложили США признать Косово частью Сербии

Посольство России в США в ответ на принятие американским госдепартаментом так называемой «Крымской декларации» предложило Белому дому признать Косово частью Сербии.

Отечественные дипломаты заявили, что «с декларациями и заявлениями по Крыму госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности».

Газета.ру, в свою очередь, цитирует официального представителя МИД РФ Марию Захарову, которая усомнилась в «судьбоносности» Крымской декларации».

Этот документ она сравнила с ядерным соглашением по Ирану и Парижским соглашением по климату, раньше считавшимися официальной политикой США. По мнению Захаровой, Обама решил эти вопросы, а «Трамп перерешил».

«Знаем мы цену этим декларациям», - резюмировала официальный представитель МИДа.

Напомним, «Крымская декларация», озвученная госсекретарем Майком Помпео, не признает полуостров Крым частью России.