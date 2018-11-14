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Российские боксёрки готовы побороться за золото мирового первенства

14 Ноября 2018 в 19:54
Российские боксёрки готовы побороться за золото мирового первенства

В столице Индии Нью-Дели 15 ноября стартует чемпионат мира среди женщин по боксу. В составе сборной России выступят десять спортсменок, пятеро из них представят Московскую область, передает корреспондент «Подмосковье сегодня».

«На чемпионате мира будут начисляться очки в зачет олимпийской квалификации на Игры в Токио-2020, конкуренция будет жесточайшей. Среди главных соперниц сборной России команды Индии, Китая, Казахстана, Великобритании, Италии, Франции и многих других», – отметил первый вице-президент Спортивной федерации бокса Московской области, заслуженный тренер России Ахмед Рагимов.

Ранее бывший боксер и депутат Госдумы Николай Валуев в эфире НСН рассказал, за что Нурмагомедова могут лишить титула после боя с Макгрегором.

«Рассматривать можно только то, что прописано в регламенте UFC. Дисциплинарные взыскания происходят по результату каких-то инцидентов. Они или уже есть в регламенте, или будут внесены по итогам того, что произошло. Например, в боксёрском мире — это система штрафов и много чего. Но про систему лишения поясов — это очень странное утверждение, потому что это крайняя мера. В боксе, например, это может быть применено из-за употребления допинга, из-за неправомерного решения судей, которое оспорено в суде», — поделился Валуев.

 


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