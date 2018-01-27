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Российские бобслеисты поедут на ОИ со старыми бобами из-за нехватки денег

27 Января 2018 в 13:15
Российские бобслеисты поедут на ОИ со старыми бобами из-за нехватки денег

Российские бобслеисты будут выступать на Олимпийских играх в Пхенчхане на старой технике. Из-за нехватки денег спортсменам не смогли купить новые бобы.

Как сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков, вопрос об обеспечении российской команды новыми бобами поднимался неоднократно в течение последних шести месяцев. Из-за недостатка денег эта проблема до сих пор не решена, что лишает команду возможности улучшить свои результаты на ОИ в Южной Корее.

Ранее МОК опубликовал требования к поведению российских спортсменов на ОИ. Им, в частности, запрещается не только использовать нацсимволику на соревнованиях и тренировках, но также размещать флаг и герб в соцсетях, принимать триколор от болельщиков.

Эти требования будут качаться всех 169 спортсменов, которые поедут на ОИ, пишет Газета.ру

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