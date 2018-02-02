Российские артисты поддержат акцию «Россия в моём сердце»

3 февраля во многих городах страны состоятся митинги-концерты «Россия в моём сердце». Акция объединит общественные и волонтёрские организации, которые, в свою очередь, обратились к гражданам принять участие в мероприятии.

Акция приурочена к 75-летию победы в Сталинградской битве. Она также поддержит российских спортсменов, которые отправятся на Олимпиаду. Ранее один из инициаторов митингов-концертов, член Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрий Носов назвал основную мысль акции.

«Вся наша акция построена вокруг простой истины, которая понятна каждому человеку — мир во всем мире, будь то спорт, политика или религия», - заявил Носов.

Стоит отметить, что в Москве основные мероприятия пройдут на Васильевском спуске. Ожидается, что в них примут участие около 10 тысяч человек. Акцию поддержат Народный артист СССР Василий Лановой, актёр Евгений Миронов, группа «Город 312», заслуженный артист РФ Валерий Меладзе и другие, сообщает Ura.ru .