Российские альпинисты выжили после жесткой посадки Ми-8 в Таджикистане

Российские альпинисты, которые находились на борту вертолёта, совершившего жёсткую посадку на пике Исмоли Сомони (Пик Коммунизма) в Таджикистане, живы. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источники в вертолетной спасательной группе. Также отмечается, что в настоящий момент связь с альпинистами восстановлена, специалисты уточняют координаты их местонахождения, подчёркивает RT.

По предварительным данным, жесткую посадку вертолета Ми-8 спровоцировали сложные метеоусловия. Кроме того, не исключается версия о технической неисправности вертолета. Отмечается, что в момент совершения жесткой посадки на борту находились 13 альпинистов и трое членов экипажа, отмечает РЕН ТВ.

Добавим, операцию по оказанию помощи альпинистам взял под свой контроль президент Таджикистана Эмомали Рахмон.