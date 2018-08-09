Четверг
09 августа
USD 63.6
EUR 73.82
Горячие новости

Российские акции и рубль пытаются отыграть утреннее падение

9 Августа 2018 в 17:50
Российские акции и рубль пытаются отыграть утреннее падение

Российский фондовый рынок к вечеру немного отыграл утреннее сваливание на фоне ожиданий введения Вашингтоном новых ограничительных мер в отношении Москвы. Как сообщает «Интерфакс», акции отдельных, в основном экспортно-ориентированных компаний, пытаются «отскочить» за счёт возобновившегося роста цен на нефть.

К 16:35 индекс Московской Биржи в ходе торгов вышел в небольшой плюс (+0,1%) , показатель РТС остался в минусе (-1,9%).

Доллар вечером торговался на уровне 66 рублей, 14 копеек, тогда, как утром курс до 66 рублей, 73 копеек. Также дешевели российские рублевые и валютные государственные облигации. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.