Российские акции и рубль пытаются отыграть утреннее падение

Российский фондовый рынок к вечеру немного отыграл утреннее сваливание на фоне ожиданий введения Вашингтоном новых ограничительных мер в отношении Москвы. Как сообщает «Интерфакс», акции отдельных, в основном экспортно-ориентированных компаний, пытаются «отскочить» за счёт возобновившегося роста цен на нефть.

К 16:35 индекс Московской Биржи в ходе торгов вышел в небольшой плюс (+0,1%) , показатель РТС остался в минусе (-1,9%).

Доллар вечером торговался на уровне 66 рублей, 14 копеек, тогда, как утром курс до 66 рублей, 73 копеек. Также дешевели российские рублевые и валютные государственные облигации.