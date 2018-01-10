Российская журналистка призвала не ругать авиакомпании за транспортный коллапс в США

СМИ рассказали о наказании сотрудницы аэропорта в Нью-Джерси, которая оказала помощь семье российской журналистки Натальи Славиной во время коллапса в американских воздушных гаванях. Она попыталась немного «продвинуть её в очереди», так как пассажиры были с детьми.

В свою очередь, Славина призвала не ругать российский аэропорт Шереметьево и компанию «Аэрофлот» за многочасовые задержки и проблемы с багажом. По её словам в США приходилось проводить по несколько часов в очереди на посадку, сообщает Взгляд.

«По два часа надо ждать, чтоб дали ворота для приземлившегося самолета, после чего начинается настоящий ужас – многочасовое стояние на таможенный и паспортный контроль – еще 3–4 часа. Очередь давно уже вышла за лабиринт-ограждения, извивается бесконечной змеищей и еле-еле ползет... Но, что характерно, люди – американцы – не пикнут, ни слова не скажут, никакого возмущения. Стоят и ждут беспросветно, с плачущими бессонными детьми на руках, старые, больные, любые. Никто не стонет и не жалуется», - поделилась впечатлениями корреспондент ТАСС.

Напомним, в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и в Уэстчестере из-за погодных условий ввели режим ЧС. Ранее стало известно, что в США установилась необычно холодная погода, которая сопровождается обильными снегопадами.