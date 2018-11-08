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Российская туристка погибла на Кипре

8 Ноября 2018 в 00:55
Российская туристка погибла на Кипре

67-летнюю российскую туристку в бессознательном состоянии обнаружили в прибрежных водах недалеко у деревни Киссонерга в окрестностях города Пафос на юго-западе Кипра, сообщает РИА «Новости».

Она была доставлена в госпиталь в городе Пафос, где врачи констатировали ее смерть.

Причина смерти пока не определена.

Ранее НСН сообщала, что 73-летняя российская туристка погибла в ДТП в кипрском курортном городе Айа-Напа. Россиянка, которая находилась на острове на отдыхе, не убедившись в отсутствии машин, пыталась перейти нерегулируемый пешеходный переход и попала под машину такси. Водитель, 65-летний грек-киприот, был проверен на алкоголь, тест дал отрицательный результат.

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