Российская туристка погибла на Кипре

67-летнюю российскую туристку в бессознательном состоянии обнаружили в прибрежных водах недалеко у деревни Киссонерга в окрестностях города Пафос на юго-западе Кипра, сообщает РИА «Новости».

Она была доставлена в госпиталь в городе Пафос, где врачи констатировали ее смерть.

Причина смерти пока не определена.

Ранее НСН сообщала, что 73-летняя российская туристка погибла в ДТП в кипрском курортном городе Айа-Напа. Россиянка, которая находилась на острове на отдыхе, не убедившись в отсутствии машин, пыталась перейти нерегулируемый пешеходный переход и попала под машину такси. Водитель, 65-летний грек-киприот, был проверен на алкоголь, тест дал отрицательный результат.