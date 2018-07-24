Российская писательница названа лучшим фантастом Европы

Россиянка Анна Старобинец стала лауреатом фестиваля «Еврокон» во Франции. Ее признали лучшим писателем-фантастом Европы. Наиболее известные романы 40-летней являются «Убежище 3/9», «Страна хороших девочек» и «Живущий».

Это не первая большая награда Старобинец. Писательница, журналист и режиссер дважды входила в шорт-лист российской премии «Национальный бестселлер», а на Украине получила премию «Портал». Пишет Анна не только фантастические книги и произведения в стиле хоррор, но и детские рассказы и сказки. Её произведения переведены на несколько языков.

«Русская планета» пишет, почетную награду фестиваля «Еврокон» «Гранд Мастер» присудили французу Жерару Клейну, а лауреатом в номинации «лучшая постановка» победила картина Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет».