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Российская писательница названа лучшим фантастом Европы

24 Июля 2018 в 12:00
Российская писательница названа лучшим фантастом Европы

Россиянка Анна Старобинец стала лауреатом фестиваля «Еврокон» во Франции. Ее признали лучшим писателем-фантастом Европы. Наиболее известные романы 40-летней являются «Убежище 3/9», «Страна хороших девочек» и «Живущий».

Это не первая большая награда Старобинец. Писательница, журналист и режиссер дважды входила в шорт-лист российской премии «Национальный бестселлер», а на Украине получила премию «Портал». Пишет Анна не только фантастические книги и произведения в стиле хоррор, но и детские рассказы и сказки. Её произведения переведены на несколько языков.  

«Русская планета» пишет, почетную награду фестиваля «Еврокон» «Гранд Мастер» присудили французу Жерару Клейну, а лауреатом в номинации «лучшая постановка» победила картина Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет».

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