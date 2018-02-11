Российская пара Боброва-Соловьев стали третьими в коротком танце

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли третье место в коротком танце на ОИ в Пхенчхане. Соревнования проходили в рамках командного олимпийского турнира.

Россияне уступили канадцам Тессе Вирчу/Скотту Мойру и американцам Майе и Алексу Шибутани, но сами остались очень довольны прокатом.

Дмитрий Соловьев признался журналистам, что зал принимал их очень тепло, выступление прошло «в домашней атмосфере». Фигурист назвал выступление «своим лучшим прокатом сезона».

В понедельник, 12 февраля, пара покажет себя в произвольном танце командного турнира ОИ, пишет RT.