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Российская пара Боброва-Соловьев стали третьими в коротком танце

11 Февраля 2018 в 10:34
Российская пара Боброва-Соловьев стали третьими в коротком танце

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли третье место в коротком танце на ОИ в Пхенчхане. Соревнования проходили в рамках командного олимпийского турнира.

Россияне уступили канадцам Тессе Вирчу/Скотту Мойру и американцам Майе и Алексу Шибутани, но сами остались очень довольны прокатом.

Дмитрий Соловьев признался журналистам, что зал принимал их очень тепло, выступление прошло «в домашней атмосфере». Фигурист назвал выступление «своим лучшим прокатом сезона».

В понедельник, 12 февраля, пара покажет себя в произвольном танце командного турнира ОИ, пишет RT.

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