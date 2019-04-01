Российская молодежь назвала главные преимущества при трудоустройстве

Российская молодежь рассказала о главных критериях для успешного трудоустройства. О результатах исследования, которое провел РАНХиГС, сообщает Ura.ru.

Опрос показал, что каждый второй опрошенный соискатель полагает, что шансы на трудоустройство повышаются в случае, если уже имеется опыт работы. Еще 41,5% респондентов считают, что преимущества также находятся на стороне тех, кто готов много работать.

Уточняется, что среди самых непопулярных ответов опрошенной молодежи оказались образование и способность к обучаемости.