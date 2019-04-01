Понедельник
01 апреля
USD 64.73
EUR 72.72
Горячие новости

Российская молодежь назвала главные преимущества при трудоустройстве

1 Апреля 2019 в 10:13
Российская молодежь назвала главные преимущества при трудоустройстве

Российская молодежь рассказала о главных критериях для успешного трудоустройства. О результатах исследования, которое провел РАНХиГС, сообщает Ura.ru.

Опрос показал, что каждый второй опрошенный соискатель полагает, что шансы на трудоустройство повышаются в случае, если уже имеется опыт работы. Еще 41,5% респондентов считают, что преимущества также находятся на стороне тех, кто готов много работать.

Уточняется, что среди самых непопулярных ответов опрошенной молодежи оказались образование и способность к обучаемости.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.