Российские хоккеисты выиграли у чехов 3:0 и вышли в финал ОИ

Хоккеисты сборной России вышли в финал олимпийского турнира в Пхенчхане. В полуфинальном матче команда Олега Знарка победила сборную Чехии со счетом 2:0.

Первые шайбы были забиты россиянами Никитой Гусевым и Владиславом Гавриковым. Третий гол в чешские ворота, причем уже пустые – тренер заменил вратаря на 6-го игрока, - забил Илья Ковальчук в финале третьего периода.

А вот чешские хоккеисты оказались не в силах пробить нашего Василия Кошечкина. За свои ворота российский голкипер стоял намертво.

Итак, сборная России стала первым финалистом олимпийского хоккейного турнира. Соперник «красной машины» определится в матче Германия-Канада.

Добавим, что в последний раз россияне участвовали в финале ОИ 20 лет назад. Тогда, в Нагано, они проиграли команде Чехии и стали серебряными призерами ОИ-1998.