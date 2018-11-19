Российская команда SMP Racing поднялась на подиум в Шанхае

ФОТО: smpracing.com

Экипаж российской команды SMP Racing на автомобиле – прототипе BR1 под номером 11- на этапе Чемпионата мира по гонкам на выносливость в Китае стал лучшим среди негибридных автомобилей. Также он занял третье в абсолютном зачёте. В состав экипажа вошли экс-чемпион мира Формулы 1 Дженсон Баттон, первый российский пилот Формулы 1 Виталий Петров и первый российский пилот серии IndiCar Михаил Алёшин.

В сложнейшей гонке, в которой приняли участие 35 команд со всего мира, россияне смогли сначала подняться с седьмой стартовой позиции в лидирующую пятерку. А заезд они завершили на третьем месте в абсолютном зачёте. Впереди прототипа BR1 оказались лишь две машины Toyota.

Добавим, всего в шестичасовом марафоне приняли участие два экипажа российской команды SMP Racing.