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Российская «Кока-Кола» встретится в суде со «Сбербанком»

15 Августа 2018 в 23:21
Российская «Кока-Кола» встретится в суде со «Сбербанком»

«Сбербанк» подал в Арбитражный суд Нижегородской области иск к российской структуре производителя напитков Coca-Cola - ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», свидетельствуют материалы картотеки арбитражных дел. Сумма исковых требований составляет более 431,3 млн рублей, передает ТАСС.

Причины подачи иска и его подробности пока не раскрываются.

Впервые Coca-Cola, а вместе с ней и Fanta попали в СССР в качестве официальных напитков московской Олимпиады 1980 года.  Первый автомат по продаже напитков компании Coca-Cola в бывшем Советском Союзе был установлен в холле гостиницы «Международная» в 1988 году. А в 1989 символом нового времени стал огромный неоновый знак Coca-Cola на Пушкинской площади в Москве. Это была первая в СССР наружная реклама. Компания Coca-Cola в 1991 году решилась на открытие в Москве собственного представительства.

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