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Российская фигуристка Ксения Столбова оспорит в суде неприглашение на Игры

28 Января 2018 в 13:22
Российская фигуристка Ксения Столбова оспорит в суде неприглашение на Игры

Российская фигуристка Ксения Столбова, которую МОК не допустил на Олимпийские игры в Пхенчхане, оспорит решение комиссии в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Аналогично поступит и второй российский фигурист – Иван Букин, сообщает ТАСС.

Как заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, адвокаты уже получили доверенности от спортсменов и в понедельник направят иски в суд.

Ранее Газета.ру сообщала, что Столбова и Климов отказались поехать на предолимпийские сборы в Японию. 

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