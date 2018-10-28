Российская фигуриста Туктамышева выиграла Гран-при в Канаде

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу на этапе Гран-при в Канаде. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 203,32 балла.

Второе место по сумме баллов заняла спортсменка из Японии Мако Ямасита (203,06). Третьей стала россиянка Евгения Медведева (197,91).

Медведева в короткой программе не смогла выполнить каскад и упала с тройного флипа, оказавшись в итоге на седьмом месте и показав худший результат за всю взрослую карьеру.

Следующий этап соревнования одиночниц пройдет в Хельсинки 2-4 ноября. Там российскую команду представит в том числе олимпийская чемпиона-2018 Алина Загитова, пишет ТАСС.