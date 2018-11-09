Российская «Дорога» претендует на «Оскар»

Список из 166 кинокартин, претендующих на получение премии «Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм», размещен на сайте Американской академии киноискусств. Одна из них под названием «Дорога» (The Road Movie) Дмитрия Калашникова, передает ТАСС.

«Дорога» – монтажный фильм, составленный из собранных в Интернете записей автомобильных видеорегистраторов. Динамичный коллажный образ, прошедший по экрану пестрой чередой эскапад, изобилующий трюками и аттракционами, пленившими зрителя экспрессией циркового представления, производит сильное впечатление масштабом и качеством репрезентации темы.



Ранее НСН сообщала, что фильм Константина Хабенского «Собибор» вошел в лонг-лист американской премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Церемония вручения в 2019 году состоится 24 февраля, номинанты на премию станут известны 22 января