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Российская делегация сообщила МОК о найденном у Сергеевой допинге

23 Февраля 2018 в 15:51
Российская делегация сообщила МОК о найденном у Сергеевой допинге

Международный комитет проинформирован о запрещенном препарате, найденном в допинг-пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой. Об этом говорится в официальном заявлении МОК.

Ранее глава российской делегации на Играх в Южной Корее Станислав Поздняков обвинил Надежду Сергееву в халатности. Ее случай он назвал «четким и понятным».

«Здесь невозможно все контролировать, но Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта делают все возможное, проводя информационную политику среди спортсменов, она дает свои результаты, очевидно, что случаев гораздо меньше», —  сказал Поздняков, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что случай с Сергеевой не уменьшает заслуг тех, кто выигрывает олимпийские медали.

Напомним, в допинг-пробе бобслеистки Сергеевой был обнаружен запрещенный с 2015 года препарат триметазидин.

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