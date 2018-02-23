Российская делегация сообщила МОК о найденном у Сергеевой допинге

Международный комитет проинформирован о запрещенном препарате, найденном в допинг-пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой. Об этом говорится в официальном заявлении МОК.

Ранее глава российской делегации на Играх в Южной Корее Станислав Поздняков обвинил Надежду Сергееву в халатности. Ее случай он назвал «четким и понятным».

«Здесь невозможно все контролировать, но Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта делают все возможное, проводя информационную политику среди спортсменов, она дает свои результаты, очевидно, что случаев гораздо меньше», — сказал Поздняков, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что случай с Сергеевой не уменьшает заслуг тех, кто выигрывает олимпийские медали.

Напомним, в допинг-пробе бобслеистки Сергеевой был обнаружен запрещенный с 2015 года препарат триметазидин.