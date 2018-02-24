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Российская делегация извинилась перед МОК за допинг

24 Февраля 2018 в 13:44
Российская делегация извинилась перед МОК за допинг

Российская делегация в субботу приняла участие в исполкоме МОК в Пхенчхане. На заседании обсуждался вопрос восстановления Олимпийского комитета России.

«В течение десяти минут мы с Женей Медведевой рассказывали членам исполкома о наших успехах, о том, как прошли эти Игры. Мы твёрдо считаем, что полностью выполнили условия от 5 декабря», — сказал Поздняков, слова которого приводит RT.

Также он рассказал, что Томас Бах принял их очень тепло. Он поздравил Медведеву с великолепным выступлением и признался, что почти все члены МОК смотрели за ее прокатом с трибун.

Российская делегация извинилась перед МОК и всеми олимпийцами за допинг, найденный в пробах двух спортсменов. Поздняков подчеркнул, что это единичные случаи и ни о какой системе допинга речи нет.

Ранее в МОК не исключали частичного снятия санкций с ОКР еще до окончания ОИ-2018.

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