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Российская бобслеистка попалась на антиангинальном препарате

23 Февраля 2018 в 14:32
Российская бобслеистка попалась на антиангинальном препарате

Препарат триметазидин, обнаруженный в допинг-пробе российской боблеистки Надежды Сергеевой, относится к группе антиангинальных средств и предназначен для лечения стенокардии, которая часто возникает как осложнение после тонзиллита, в обиходе называемого «ангиной».

Препарат ранее был включен в класс стимуляторов S6b. В 2015 году триметазидин за фармакологические эффекты квалифицировали как модулятор кардиометаболизма и признали допингом, употребление которого запрещено в любом периоде.

Ранее Газета.ру сообщала, что в пробе российской спортсменки обнаружили сердечный препарат, но не мельдоний.

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