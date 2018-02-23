Российская бобслеистка попалась на антиангинальном препарате

Препарат триметазидин, обнаруженный в допинг-пробе российской боблеистки Надежды Сергеевой, относится к группе антиангинальных средств и предназначен для лечения стенокардии, которая часто возникает как осложнение после тонзиллита, в обиходе называемого «ангиной».

Препарат ранее был включен в класс стимуляторов S6b. В 2015 году триметазидин за фармакологические эффекты квалифицировали как модулятор кардиометаболизма и признали допингом, употребление которого запрещено в любом периоде.

Ранее Газета.ру сообщала, что в пробе российской спортсменки обнаружили сердечный препарат, но не мельдоний.