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Российская биатлонистка завоевала золото Паралимпиады в Пхенчхане

10 Марта 2018 в 12:04
Российская биатлонистка завоевала золото Паралимпиады в Пхенчхане

Первый день Паралимпиады в Пхенчхане принес российской команде первое золото. Пятикратная чемпионка Паралимпийских игр Михалина Лысова победила в биатлонной гонке с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения.

Дистанцию в шесть километров 25-летняя спортсменка вместе со спортсменом-ведущим преодолела за 18 минут48,3 секунды. На двух огневых рубежах она не допустила ни одного промаха.

Лысова была допущена к Играм только 6 марта и прилетела в Пхенчхан последней из российской команды.

Напомним, паралимпийская сборная РФ выступает в Южной Корее под нейтральным флагом МОК. Всего доступ на Игры получили 30 российских атлетов и пять ведущих, которые помогают спортсменам с нарушением зрения, пишет ТАСС.


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