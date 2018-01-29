Российская армия примет на вооружение новейшие автоматы

Министерство обороны РФ примет на вооружение новые автоматы. Как сообщает «Интерфакс», для общевойсковых частей выбраны автоматы концерна «Калашников» АК-12 и АК-15, для специальных подразделений - автоматы завода имени Дегтярева АЕК-971, АЕК-973.

Источник напоминает, что в марте вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил, что решение о принятии на вооружение новых автоматов должно быть принято в самое ближайшее время.

Добавим, в настоящий момент основным автоматом российской армии является АК-74 , разработанный Михаилом Калашниковым. Он поступил на вооружение в 1974 году. Семь лет назад российские военные прекратили его закупки, и в течение последних лет обходилась старыми запасами автоматов.