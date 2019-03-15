Пятница
15 марта
USD 65.4
EUR 74.06
Горячие новости

Россиянок призывали выходить замуж за военных

15 Марта 2019 в 20:51
Россиянок призывали выходить замуж за военных

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин в связи с периодически появляющейся в СМИ информацией об избиении женщин знаменитостями призвал соотечественниц выходить замуж за военных. Такое мнение он озвучил в беседе с РИА ФАН.

При этом депутат предупредил о возможных переездах.

Шерин обратил внимание, что такие семейные разборки не должны выноситься на рассмотрение общественности.

«Не надо потом бегать по телеканалам и рассказывать, какой плохой муж», — подытожил парламентарий.

41-летний Шерин в 2000 году окончил Рязанский институт воздушно-десантных войск имени генерала армии В.Ф. Маргелова, где и продолжил службу в качестве командира взвода курсантов. В апреле-октябре 2002 года в качестве командира парашютно-десантного взвода находился в служебной командировке в Чечне, где получил ранение. Награжден Орденом Мужества. Имеет звание капитана запаса.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.