Россиянок призывали выходить замуж за военных

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин в связи с периодически появляющейся в СМИ информацией об избиении женщин знаменитостями призвал соотечественниц выходить замуж за военных. Такое мнение он озвучил в беседе с РИА ФАН.

При этом депутат предупредил о возможных переездах.

Шерин обратил внимание, что такие семейные разборки не должны выноситься на рассмотрение общественности.

«Не надо потом бегать по телеканалам и рассказывать, какой плохой муж», — подытожил парламентарий.

41-летний Шерин в 2000 году окончил Рязанский институт воздушно-десантных войск имени генерала армии В.Ф. Маргелова, где и продолжил службу в качестве командира взвода курсантов. В апреле-октябре 2002 года в качестве командира парашютно-десантного взвода находился в служебной командировке в Чечне, где получил ранение. Награжден Орденом Мужества. Имеет звание капитана запаса.