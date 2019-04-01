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Россиянок хотят обязать возвращать фамилию мужу после развода

1 Апреля 2019 в 17:14
Россиянок хотят обязать возвращать фамилию мужу после развода

Разрешить мужчинам добиваться возврата фамилии после развода хочет депутат Ленобласти Владимир Петров, пишет РИА ФАН. По словам парламентария, часто после распада семьи близкие люди превращаются в непримиримых врагов, а у мужчины не остаётся закреплённых законом прав лишить своей фамилии бывшую супругу.

«Если, к примеру, бывший муж не согласен с тем, что экс-супруга оставит после развода его фамилию, то она будет обязана вернуться к своей девичьей фамилии», — пояснил депутат.

Напомним, Владимир Петров не первый раз отличается своеобразной законодательной фантазией. И если в этот день можно списать его инициативу на 1 апреля, то в другие дни есть, над чем. Как напоминает сайт НСН, в своё время парламентарий предлагал Следственному комитету России расследовать смерть Пушкина, проверять пациентов пластических хирургов у психиатра, запретить концерты рэперов и рэп-батлы, а также наказывать супругов за взлом гаджетов.

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