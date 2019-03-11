Россиянки взяли все медали в лыжном масс-старте на Универсиаде-2019

Участницы женской сборной Российской Федерации сумели завоевать все медали по итогам лыжной гонки свободным стилем на 15 километров с общим стартом на Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.

Первое место заняла Алиса Жамбалова, второй к финишу пришла Екатерина Смирнова, третьей стала Яна Кирпиченко, передает RT .

Накануне сборная России уже успела установить новый рекорд зимних Студенческих игр. Как отмечают «Известия» , золотые награды мужской команды по хоккею с мячом принесли в нашу копилку сотую медаль на ХХIХ зимней Универсиаде за два дня до закрытия Игр у россиян.