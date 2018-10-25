Россиянка погибла в ДТП на Кипре

73-летняя российская туристка погибла в ДТП в кипрском курортном городе Айа-Напа, передает РИА «Новости».

Россиянка, которая находилась на острове на отдыхе, не убедившись в отсутствии машин,пыталась перейти нерегулируемый пешеходный переход и попала под машину такси. Водитель, 65-летний грек-киприот, был проверен на алкоголь, тест дал отрицательный результат.

Как ранее сообщала НСН, российский турист погиб в автоаварии в кипрской деревне Дериния. Инцидент произошел, когда супружеская пара из России каталась на багги. Машина, которой управляла 34-летняя женщина, ударилась о барьер тротуара и перевернулась. После ДТП 35-летнего мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу, но сразу по прибытии врачи констатировали его смерть. Женщина серьезно не пострадала.