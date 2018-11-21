Россиянину не удалось стать новым президентом Интерпола

Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян избран новым президентом Интерпола. Как пишет RT, об этом сообщает пресс-служба организации.

Таким образом прогнозы The Times, которая ранее называла фаворитом в борьбе за этот пост россиянина Александра Прокопчука, не оправдались. Между тем, ранее группа американских сенаторов выступила против избрания российского генерал-майора Александра Прокопчука главой Интерпола. Такую позицию они озвучили в письме, направленном в администрацию президента США. Они утверждают, что избрание Прокопчука на должность главы организации можно сравнить с лисой, которую запустили в курятник, отмечает Ura.ru. Более того, Литва пообещала выйти из Интерпола, если Прокопчука изберут.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН посчитал подобные заявления дискриминацией по национальному признаку и открытой русофобией. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал грубым вмешательством в процесс выборов главы Интерпола открытое письмо американских сенаторов, подчёркивает «Свободная пресса».