Россиянина посадили в тюрьму из-за народного напитка из Перу

Россиянина из Нижнего Тагила осудили на 11,5 лет колонии за попытку провезти через границу национальный напиток из Перу. Речь идет о напитке «Айяуаска» на травах. Оказалось, что он содержит наркотическое вещество диметилтриптамин, пишет «Русская планета».

Жители южноамериканской страны посоветовали российскому туристу употреблять «Айяуаску» для лечения больного позвоночника. В результате мужчина приобрел в Перу одну бутылку и привез ее с собой в Россию.

По словам адвоката, осужденный не подозревал, что в напитке содержатся наркотики. Никакого галлюциногенного эффекта при его употреблении он не испытывал, передает «Ридус».